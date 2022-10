Team Energiecoaches Aalsmeer flink uitgebreid

Aalsmeer – Afgelopen donderdag heeft een nieuwe groep energiecoaches in Aalsmeer met succes de training afgerond. Uit handen van wethouder Willem Kikkert (Duurzaamheid) ontvingen zijn hun certificaat. Hiermee wordt het team van Aalsmeerse energiecoaches flink uitgebreid. Zo kunnen zij nog meer inwoners helpen met tips om energie te besparen. De huidige hoge energieprijzen zijn vooral voor mensen met een lager inkomen een groot probleem. De energiecoaches hebben geleerd hoe je energie kunt besparen door dingen in huis iets anders aan te pakken. Wethouder Kikkert: “Wij zijn als gemeente blij dat inwoners elkaar kunnen helpen om de energiekosten naar beneden te brengen. De energiecoaches kunnen adviseren over kleine maatregelen die eenvoudig en goedkoop zijn, maar toch veel opleveren. Dat is goed voor de inwoners, het wooncomfort en het milieu.”

Afspraak maken

Inwoners uit Aalsmeer en Kudelstaart kunnen gratis een afspraak maken met een energiecoach. De energiecoach komt vervolgens bij de mensen thuis en helpt inzicht te krijgen in de energiekosten en het energieverbruik. Zo laat hij/zij zien wat kleine maatregelen aan energiebesparing kunnen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan de instellingen van de thermostaat of het zo slim mogelijk gebruiken van apparaten als de was- of afwasmachine. Maar ook het gebruik van led-lampen en radiatorfolie. Samen met de inwoner kijkt de coach waar besparing mogelijk is. Een afspraak maken met een energiecoach kan via www.bespaarafspraak.nl/aalsmeer. Het gesprek duurt ongeveer een uur en is gratis.

Foto: Wethouder Willem Kikkert met de acht nieuwe energiecoaches.