Taart van de VVD voor Mike v/d Laarse

Aalsmeer – Fracties van de VVD reiken rondom Valentijnsdag taarten uit in veel Noord-Hollandse gemeenten. De actie, inmiddels voor het twaalfde achtereenvolgende jaar gehouden, is bedoeld om mensen die belangrijk werk verrichten voor de lokale gemeenschap in het zonnetje te zetten. Statenfractielid Petra Kirch, regionaal aanspreekpunt voor Amstelland en Meerlanden, vergezeld door fractieleden van de VVD Aalsmeer-Kudelstaart hebben dit jaar een taart uitgereikt aan Mike van der Laarse.

Onder het genot van een kopje koffie bij Multi Supplies aan de F.A. Wentstraat te Aalsmeer werd afgelopen vrijdagmiddag door de VVD-ers uitvoerig stilgestaan bij de vele verdiensten van Mike ‘Multi’ voor de Aalsmeerse gemeenschap. Naast de vele Aalsmeerse evenementen en clubs waar Mike bij betrokken is ging het gesprek uiteraard over de in 2013 opgerichte Mike Multi Foundation, welke door het personeel van Multi Supplies aan Mike cadeau is gedaan.

Gehandicapte sporters

De Foundation richt zich ondermeer op sponsoring en ondersteuning van gehandicapte sporters, zoals de rolstoeltennisser Ruben Spaargaren en Jetze Plat, paralympiër handbiken en triathlon. Mike’s moeder, Lenie van der Meer, die in 2013 is overleden, werkte al met lichamelijke en/of gehandicapte sporters, hetgeen Mike voort wilde zetten. De Foundation zet het werk voort van de door haar opgerichte Stichting Meer Armslag en biedt financiële ondersteuning aan zwemmers met een beperking, Deze kunnen in clubverband bij Oceanus zwemmen.

Om de gedachte aan Lenie levend te houden wordt jaarlijks de Lenie van de Meer Bokaal georganiseerd. Aanstaande zondag 18 februari is het alweer de 5e editie van deze geïntegreerde zwemwedstrijd, waarbij zwemmeers met- en zonder beperking samen zwemmen. Uiteraard kwam ook de belangeloos door Multi Supplies ondersteunde Moorkoppen actie ter sprake, waarbij van elke in de periode van 2 tot 7 februari verkochte Moorkop € 0,50 naar Kika (Kinderen Kankervrij) is gegaan.

Hart voor Aalsmeer

Zonder zijn gezin en medewerkers zou Mike het vrijwilligerswerk niet kunnen doen. Hij heeft hun steun hard nodig, maar het zou goed zijn indien de Mike Multi Foundation ook door andere (al dan niet) Aalsmeerders wordt ondersteund. Op de website van de Mike Multi Foundation is te zien hoe dat kan. De aanwezige VVD fractieleden en het statenlid lieten hun grote waardering voor Mike van der Laarse – een man met een hart voor Aalsmeer – niet alleen door woorden, maar ook door de overhandiging van een taart blijken.