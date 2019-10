Taalgroep de Baat bezoekt Anne Frankhuis

De Ronde Venen – Op vrijdag 11 oktober brachten de deelnemers van de taallessen in Mijdrecht een bezoek aan het Anne Frankhuis in Amsterdam. De docent van de taallessen, de coördinator van het project Taal in de Praktijk en een paar coaches mochten dit fascinerende bezoek meebeleven. Een deelnemer gaf voor de zomer aan grote fascinatie te hebben voor het verhaal van Anne Frank. Bij bespreking in de groep, bleek dat veel meer deelnemers het boeiend zouden vinden eens de woonplek van de destijds ondergedoken Anne te bezoeken. Een verhaal over een meisje, maar ook het verhaal over de bezetting van Nederland, over uitsluiting, discriminatie en geweld. Een verhaal waarbij veel deelnemers ook wellicht aan hun eigen verleden terugdenken. In de taallessen voorafgaand aan het bezoek is veel gesproken over de tweede wereldoorlog en is het verhaal van Anne Frank voorgelezen. Behalve dat er veel nieuwe begrippen geleerd werden, werd ook een kijkje in de geschiedenis van Nederland gegeven.

Spreken

Naast de lessen, welke twee maal per week plaatsvinden in de bibliotheek in Mijdrecht, doen de deelnemers minimaal 1 dagdeel per week praktijkervaring op met het spreken van het Nederlands. Met een coach die hen op maat begeleidt zoeken de deelnemers naar een geschikte plek om de taal te oefenen. Dat kan een activiteit zijn of vrijwilligerswerk. Een aantal deelnemers heeft afgelopen jaar zelfs de stap naar betaald werk gezet. De samenwerking tussen de deelnemer, de coach, het ROC, Tympaan-De Baat en het werkcentrum van de gemeente maken dit project oersterk. De deelnemers geven aan dat ze zich gesterkt voelen in het kijken naar de toekomst, zij durven weer te dromen en merken dat het zelfs lang niet altijd bij dromen blijft. Voor het project Taal in de Praktijk is nog behoefte aan 2 coaches. Mensen die interesse hebben, kunnen voor overleg contact opnemen met Dyanne van Tessel (coördinator Taal in de Praktijk) van Tympaan-De Baat via telefoonnummer (0297) 230280 of d.vantessel@stdb.nl.