SV Omnia twirlsters stralen op EK in Italië

Aalsmeer – Tijdens het Nederlandse Kampioenschap twirlen afgelopen januari behaalde SV Omnia het record aan EK tickets. Van januari tot en met april werden de laatste aanpassingen gedaan en werd er flink getraind. Van 6 tot 9 april werd het EK twirling gehouden in Montichiari in Italië. Op donderdag 6 april was om 18.30 de officiële opening. De Nederlandse equipe werd met luid applaus ontvangen. Voorop liepen Mireille en Selina met de vlag. Een hele eer om dit op zo’n groot toernooi voor Nederland te mogen doen. Op vrijdag en zaterdag waren de plaatsingsrondes. Zaterdagmiddag en zondag vonden de finales plaats. De twirlsters van SV Omia hebben het heel goed gedaan op het EK! Ze wisten maar liefst elf keer de finale te halen. Coach Valerie Leliveld had het maar druk met in totaal 24 optredens.

Else Klaasen: 1-baton door naar EK finale 7e plaats; 2-baton door naar EK finale en met de 3e plaats mocht ze op het podium staan en kreeg ze een mooie beker. Dance twirl door naar EK finale 8e plaats. Isa Spanbroek: 1-baton 10e plaats; 2-baton door naar EK finale 8e plaats; Super X-strut door naar EK finale en 4e plaats. Dance twirl door naar de EK finale en met de 3e plaats ook een podiumplek en een beker! Demi van Elsgeest: 2-baton (reserve). Demi was de meest enthousiaste supporter op de tribune. Mireille Bosman: 1-baton door naar EK finale 4e plaats. Dance twirl door naar EK finale 5e plaats. Selina Kok: 1-baton 10e plaats; 2-baton door naar EK finale 6e plaats en 3-baton door naar EK finale 5e plaats.

Het duo twirling optreden van Mireille en Selina mocht door naar de EK finale met de 4e plaats als prima resultaat. Mireille en Selina deden ook mee met de senior teams. Een goede samenwerking van vier twirlverenigingen resulteerde in de volgende topprestatie: Small team twirling door naar de EK finale en een 2e plaats. Small team dance twirl door naar EK finale en met een no drop routine Europees Kampioen!