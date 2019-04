Succesvolle Koningsdag voor TeamTimmerman

Aalsmeer – Nog voor de vogels aan het fluiten waren, begonnen leden van TeamTimmerman afgelopen zaterdag 27 april in de Zijdstraat met de opbouw van hun marktkramen. Ieder jaar probeert het team op Koningsdag waren te verkopen en een mooie opbrengst te realiseren. Deze opbrengst gaat naar een door het team gekozen goed doel. Dit jaar is dat de Mike Multi Foundation. Vroeg in de ochtend kwamen de eerste regenbuien. De Zijdstraat zag er maar troosteloos uit, weinig handelaren en weinig publiek. De teamleden maakten zich oprecht een beetje zorgen of het nog bij zou draaien. De kraam stond immers bomvol met prachtige bloemen, planten en boeketten. Dit alles gesponsord gekregen van bedrijven uit Aalsmeer en Kudelstaart, met de intentie een bijdrage aan de Mike Multi Foundation te leveren. Gelukkig draaide het weer bij en kwam zelfs de zon tevoorschijn. In no-time liep de Zijdstraat vol en werd er flink handel gedreven. De kopers waren enthousiast over het mooie aanbod en dat het geld naar het goede doel gaat gaf de aankoop extra glans.

Raadprijs

Ook dit jaar was er weer een raadprijs. Een glazen vaas gevuld met bierdoppen lokte menigeen naar de stand. Voor 2 euro kon men een gokje wagen om het juiste aantal doppen te raden. De te winnen prijs, tevens gesponsord gekregen, was een proefles in een Cessna. Zelf achter de stuurknuppel van dit toestel zitten en ook nog eens twee passagiers mee mogen nemen, zorgde ervoor dat veel mensen hun berekening erop los lieten. Het juiste aantal van 1928 doppen werd echter niet geraden. Maar met 1931 doppen zat Peter Engel er het dichtst bij. Hij is dus de gelukkige winnaar van de raadprijs.

TeamTimmerman kijkt heel tevreden terug op afgelopen Koningsdag. Er is een mooie opbrengst behaald voor de Mike Multi Foundation. Een stichting die verschillende projecten voor lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte mensen ondersteund, zodat ook zij kunnen sporten. Meer informatie hierover is te vinden op www.mikemultifoundation.nl.

Naast de verkoop op Koningsdag, doet TeamTimmerman nog meer om geld voor het goede doel bijeen te krijgen. Jaarlijks wordt op de laatste zondag van september de Tour de Poel georganiseerd, een fietstocht voor iedereen, met afstanden variërend van 10 tot 100 kilometer. Verder volgt er in oktober nog een leuk evenement. Hierover komt later meer informatie. Kijk voor alle laatste informatie op facebookpagina van TeamTimmerman.