Succesvol concert Con Amore in Zwanenburg

Aalsmeer – Mannenkoor Con Amore had een goede middag in het Dorpshuis in Zwanenburg. Het Zondagmiddag concert was zeer in trek. De zaal was geheel gevuld zelfs boven langs de balustrade was het vol. De akoestiek was droog, maar goed zingbaar. Koor en solisten konden zich uitleven en brachten mooie nummers ten gehore waar het publiek van genoot. Voor de pauze was er de opera als koorwerk en trakteerde Con Amore samen met de solisten op onder andere ‘Le Vergini degli Angili’ en ‘Laudate Dominum’. Na de pauze klonk wat lichter werk, onder andere ‘Don’t cry for me Argentina’ , ‘This Old House’ en als uitsmijter ‘Finiculi, Finicula’. Aan het concert van het Aalsmeers mannenkoor werkten Ronald Willemse en Elena Bazhennava mee als solisten, Willem de Vries op percussie en droeg Oksana Polman zorg voor mooie begeleiding op piano. De algehele leiding was in handen van dirigent en spreekstalmeester Theo van der Hoorn.