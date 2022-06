Studente Alida zoekt gastgezin in Aalsmeer

Aalsmeer – Eind augustus maken tientallen uitwisselingsstudenten van over de hele wereld hun droom waar door een periode ondergedompeld te worden in de Nederlandse cultuur en gewoontes. Zo ook Alida uit Italië die haar Nederlandse droomjaar zal doorbrengen in Aalsmeer of omgeving. Voor haar zoekt uitwisselingsorganisatie Travel Active een enthousiast gastgezin die haar een warm thuis kan bieden tot de zomervakantie 2023.

Alida doet mee aan het uitwisselingsprogramma High School Holland van Travel Active. Het High School Holland programma van Travel Active biedt buitenlandse scholieren de kans écht onderdeel uit te maken van de Nederlandse cultuur door ze een thuis te bieden bij een Nederlands gezin en ze hier naar een middelbare school te laten gaan. Een culturele uitwisseling is niet alleen een avontuur voor de buitenlandse scholier. Ook het gastgezin leert over de cultuur en inzichten die een buitenlandse scholier meebrengt!

Sporten, koken en lezen

Alida is een 16-jarige student en komt uit Italië. Ze is zelfstandig, optimistisch en ondernemend. Ze houdt onder andere van sporten en doet aerial dans. Ook is ze pas begonnen met atletiek en heeft zelfs al een wedstrijd gewonnen. In haar vrije tijd is ze graag omringd door vrienden en gaan ze samen shoppen of koken. Verder is haar hobby lezen. Alida houdt van reizen en wil graag de wereld rondreizen, daarom lijkt een uitwisseling haar een goede eerste stap.

Uitwisseling

Wie biedt Alida een gezellig thuis in Nederland? Gedurende de uitwisseling worden het gastgezin en de student begeleid door een zogeheten Local Coördinator. Deze begeleider is de steun en toeverlaat van scholier en gastgezin. Ook helpt de Local Coördinator met de kennismaking van de Nederlandse cultuur, onder meer door lokale tripjes te organiseren. Travel Active organiseert evenementen voor scholieren en gastgezinnen, zodat zij elkaar leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen. Een buitenlandse scholier in huis nemen, is op vrijwillige basis. Het gastgezin voorziet in kost en inwoning. De overige kosten zijn voor rekening van de scholier of Travel Active. Nieuwsgierig geworden naar Alida, de andere buitenlandse scholieren en/of het High School Holland programma? Neem voor meer informatie contact op met het High School Holland team per mail: via highschoolholland@travelactive.org, bel 085-2224810 of bezoek de website: www.travelactive.org.