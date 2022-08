  Struinen, spelen en koken op een vuurtje  

De Ronde Venen – Er is nog plek bij de natuur- en avonturenclubs van De Woudreus. De nieuwe clubs starten nu en opgeven kan nog via de website www.dewoudreus.nl Kijk bij de pagina ‘activiteiten’.



Workshops Kook Struin Vuurtje

Houd je van struinen? Ben je benieuwd naar wat er allemaal eetbaar is in de natuur? We gaan bessen en noten zoeken en oogsten groenten uit de moestuin. Daarna maken we er hapjes of een maaltijd van. We koken vaak buiten op een kampvuur. De workshopreeks van 4 keer wordt om de week gegeven op woensdagmiddag en is voor kinderen van 7 jaar en ouder. Groep 1 start op 31 augustus Groep 2 start op 7 september.

Natuur avontuurclub 4 t/m 6 jaar

Na de zomer start weer de natuur- en avonturenclub. We nemen de kinderen mee onder onze hoede en dagen ze uit om elke week nieuwe avonturen te beleven: we starten bij NME-centrum De Woudreus en eindigen in het Speelwoud (achter het NME-Centrum). Tijdens deze reeks vragen we wekelijks de hulp van een ouder uit de groep (in overleg). Geef je op tegen een gereduceerd tarief van 15 euro. De club is elke woensdagmiddag van 14.30 uur – 16.00 uur in de periode van 31 augustus tot 19 oktober.

We gaan naar Buiten! Kom je avonturen beleven en lekker ravotten in de natuurspeeltuin in het Speelwoud (achter de Woudreus)? Elke woensdag zijn de begeleiders van de natuurclub er te vinden tussen 15.00 en 16.00 uur. Iedere keer verzinnen ze een nieuwe activiteit. Overleg met je ouders/ verzorgers of je er alleen naar toe mag komen, samen met je ouders kan ook. De activiteit is voor alle leeftijden in de periode van 31 aug tot 19 oktober. Deze activiteit is gratis en aanmelden is niet nodig.