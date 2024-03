Straatkunst voor thuis aan de muur

De Ronde Venen – De komende jaren wordt De Ronde Venen steeds meer een plek waar iedereen zich thuis voelt. Daarom zijn inwoners uitgenodigd om samen na te denken over mooie initiatieven die hieraan bijdragen. Een kalender met twaalf foto’s van straatkunst is daar één van. Ron Deurloo, directeur van Tympaan De Baat, ontving het allereerste exemplaar van de ‘All Inclusive Verjaardagskalender’, een project opgestart door de coördinatoren van ‘Samen voor Iedereen’ in samenwerking met de Dorpsacademie en Buurderij Van Dam.

Ron Deurloo is enthousiast over het initiatief: “Deze kalender is een prachtige weerspiegeling van de inclusieve gemeenschap die we in De Ronde Venen nastreven. Het is een eer om het eerste exemplaar in ontvangst te mogen nemen.”

De kalender is niet alleen een leuk hebbeding, maar het herinnert je dagelijks aan de kracht van verschillen tussen elkaar. Inwoners die enthousiast zijn over de kalender kunnen een exemplaar bemachtigen. De kalender is gratis op te halen bij één van de Servicepunten in Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.