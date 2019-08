‘Stop Making Sense’ in Poppodium P60

Amstelveen – ‘Stop Making Sense’ van new wave legendes Talking Heads bestaat dit jaar 35 jaar. Een reden voor Meneer van Dalen om bij elkaar te komen voor een ode aan ‘one of the best rock movies ever made’. Op donderdag 26 september wordt ‘Stop Making Sense’ integraal uitgevoerd door een zeskoppige formatie in Poppodium P60! Inclusief de dansjes en grijze pakken.

Talking Heads

Talking Heads is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van new wave en wist een populaire mix te maken van punk, art rock, funk en niet-westerse muziek. In de jaren zeventig en tachtig scoorden ze grote hits met nummers als Psycho Killer, Slippery People, Road To Nowhere en Once In a Lifetime.

Stop Making Sense

Precies 35 jaar geleden kwam de legendarische concertfilm ‘Stop Making Sense’ van new wave/post-punk band Talking Heads uit. De film begint met frontman David Byrne, die in zijn eentje op een kaal podium met een gitaar en taperecorder ‘Psycho Killer’ uitvoert. Gedurende de show wordt het podium langzaam opgebouwd en verschijnen er steeds meer bandleden, totdat er negen man het dak van het Pantages Theater eraf blazen.

Met de aanstekelijke, energieke performance heeft de film zich in het collectieve geheugen van de muziekliefhebber gegrift. Neem bijvoorbeeld de kenmerkende danspasjes, spannende lichteffecten en natuurlijk Byrne’s beroemde ‘big suit’. Door dit grote pak leek zijn hoofd kleiner dan zijn lichaam, hiermee legde Byrne de nadruk op dat je muziek vooral moet voelen en er niet te veel over na moet denken.

Meneer van Dalen

De band Meneer van Dalen maakt normaal gesproken Nederlandstalige popmuziek. In die taal kan Sophie Reekers het beste knutselen. Ze zingt je met heldere stem haar gedachtespinsels over twijfel, angst en aarzeling toe. Hierin wordt zij ondersteund door grinnikende gitaren, mijmerende elektronica en een puntige, solide ritmesectie.

Donderdag 26 september ‘Stop Making Sense’ in P60 Amstelveen. Tickets kosten 10 euro per stuk. Meer informatie: www.p60.nl.

Foto: Marinka Stam. Meneer van Dalen: Stop Making Sense.