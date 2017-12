Stichtse Vecht wil eigen Werkbedrijf opzetten

‘Kan kwetsbare doelgroep in vertrouwde omgeving blijven werken’

De Ronde Venen – Het college van B en W van de gemeente Stichtse Vecht heeft de gemeenteraad van die gemeente voorgesteld om een eigen Werkbedrijf op te zetten en onderhandelingen te starten voor de aankoop van het bedrijfsgebouw van PAUW Bedrijven aan De Corridor in Breukelen. Het is de bedoeling om hierin het Werkbedrijf van Stichtse Vecht te vestigen.

Dat is ook goed nieuws voor de Wsw-medewerkers uit gemeente De Ronde Venen die op dit moment in de beschutte werkomgeving op locatie Breukelen werken, zegt wethouder Anco Goldhoorn van De Ronde Venen. “Zij kunnen dan namelijk blijven werken in de huidige PAUW-vestiging in Breukelen. Inzet van De Ronde Venen is ook altijd geweest dat de werknemers op dezelfde plek kunnen blijven werken als ze gewend zijn en dat ze niet naar een andere locatie hoeven te reizen. Met de aankoop van het bedrijfsgebouw is dat mogelijk. Dus goed nieuws, vooral voor de betrokken mensen.’’

Het is de bedoeling PAUW Bedrijven per 1 januari 2019 op te heffen. Naast het aan de slag houden van de Wsw-medewerkers uit Stichtse Vecht en De Ronde Venen, wil het college van Stichtse Vecht het pand verder inrichten als leer/werkbedrijf voor andere groepen om hen betere kansen op de arbeidsmarkt te bieden. In het pand kan een op te richten werkbedrijf ook mogelijkheden bieden voor her-, om- of bijscholing voor mensen die een re-integratietraject op basis van de Participatiewet doorlopen. Het doel is deze mensen zo goed en zo snel mogelijk arbeidsfit te maken voor een reguliere baan bij een gewone werkgever.

Op de foto: Wethouder Anco Goldhoorn: ”Goed nieuws.”