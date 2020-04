Stichting Tjitze Hesselius verrast eenzame ouderen

De Ronde Venen – “Wat een lief gebaar” is de reactie van de eenzame ouderen die deze week werden verrast door St. Tjitze Hesselius. De Stichting organiseert gezellige uitjes voor ouderen die alleen zijn. Varen op de Vinkeveense Plassen, een museum bezoek maar vorige zomer ook bijvoorbeeld een dansfeest. Helaas kunnen ook deze uitjes kunnen even niet doorgaan. Juist ouderen die alleen zijn hebben het nu extra moeilijk, vandaar het idee om bij zoveel mogelijk ouderen een bloemetje en een kaartje te bezorgen.

Het is fijn om veel ouderen even te zien aldus Simone Borgstede die de uitjes in opdracht van de Stichting organiseert. “Ik denk onwillekeurig toch vaak aan mijn ‘dames’. Van een aantal weet ik dat ze eigenlijk nauwelijks iemand zien en dan is het toch fijn om ze, uiteraard op anderhalve meter, even te zien. We leggen de bloemen en het kaartje voor de deur en bellen aan. De reactie van de ouderen is geweldig, ze zijn heel blij verrast en reageren zo lief. Ze begrijpen uiteraard dat de uitjes even niet door kunnen gaan maar hopen wel dat we deze zomer nog iets gezelligs kunnen doen.”

Reacties

Ook via de mail kwamen allerlei enthousiaste reacties binnen, de prachtige rozen, maar vooral de gevoelde aandacht is zeer welkom. Helaas lukte het niet om bij alle ouderen een boeket te bezorgen, op sommige woonlocaties voert men een, terecht, een strikt beleid. Wel jammer dat een aantal ouderen dit bijzondere hart onder de riem daardoor moeten missen.

We gaan kijken op welke manier we in de komende tijd nog een keer iets bijzonders voor de ouderen kunnen doen, zoals het er nu naar uit ziet gaat het nog wel even duren voor we weer een gezamenlijke activiteit kunnen organiseren. Want om ook in deze tijd iets voor alleengaande ouderen te kunnen betekenen is extra hard nodig en sluit helemaal aan bij de uitgangspunten van de stichting Tjitze Hesselius.

fotobijschrift : Mw. Houtman uit Wilnis is helemaal verguld met de kaart en de bloemen.