Steun Transport Museum en koop alvast kaartjes

Nieuw-Vennep – Nog geen maand geleden meldde het Nederlands Transport Museum goed nieuws: nu het museum twee jaar bestaat, in de oude Bolsfabriek in Nieuw-Vennep, groeit en bloeit de organisatie enorm! Inmiddels werken onder de paraplu van het museum 26 organisaties samen (waarvan vele uit de Haarlemmermeer en omstreken) met in totaal 250 vrijwilligers. Het museum is voor de vrijwilligers zeven dagen in de week open van 10.00 tot 22.00 uur. De ruimte is van 3.500 vierkante meter uitgebreid tot 10.000 vierkante meter! Ook wat de bezoekers betreft zit het museum in de lift: het bezoekersaantal is gegroeid van ongeveer 5.000 bezoekers in 2018, naar 15.000 bezoekers het afgelopen jaar.

Griezelig stil

En toen hakte het corona-virus er hard in! Hoewel de toestand van het museum natuurlijk totaal in het niet valt met de gevaren die corona mensen brengt, balen de vrijwilligers enorm dat zij niet kunnen doen wat ze willen doen en dat is het uitdragen van het verhaal over 2.000 jaar transport in Nederland. Inmiddels is het museum redelijk verlaten en lijkt het hele museum in de ban te zijn van de tentoongestelde ‘Griezelbus’: het is griezelig stil! Geen bijeenkomsten, festivals, rally’s, themaweekenden, en bezoekers. Omdat de kosten voor het museum doorlopen heeft de organisatie een mooi idee bedacht: iedereen kan nú al kaartjes kopen voor een bezoek láter dit jaar. Door het kopen van een kaartje of kaartjes kan iedereen thuis het museum steunen in deze moeilijke tijden. De kaartjes zijn aan te kopen via: https://nederlandstransportmuseum.myshopify.com/ of gewoon via www.nederlandstranspormuseum.nl via het kopje: tickets/shop.

Nieuw museum in Park21

Het museum blijft de komende weken keihard doorwerken om haar bedrijfsvoering later dit jaar weer op gang te brengen en om al haar dromen te realiseren; veel activiteiten en bijeenkomsten worden doorgeschoven naar het najaar, en er is nu tijd om een goed plan te maken voor het nieuwe museum in Park21 in de Haarlemmermeer. De vrijwilligers zitten dus niet bij de pakken neer en zijn vastbesloten om ook weer sterker uit deze dip te komen! Bezoek de website www.nederlandstransportmuseum.nl of volg het museum op facebook voor meer informatie.