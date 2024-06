Stem op uw dorpsgenoten! ￼

Uithoorn – Vier leerlingen van het 3 VWO op het Alkwin Kollege in Uithoorn hebben een paar maanden geleden een bedrijfje opgericht voor het schoolproject ‘Day For Change’. Hun bedrijfje heet Flowers4Change en zij hebben planten verkocht die anders weggegooid zouden worden. Heel duurzaam dus!

Wij zijn Lenny, Yara, Kiara en Janet en wij hebben met ons bedrijf ‘Flowers4Change’ een bedrag van €822,50 opgehaald. Deze opbrengst ging in microkredieten naar Kenia. Nu hebben wij onlangs te horen gekregen dat we in de finale zitten van de Day for Change verkiezing 2023-24. Hierbij wint het bedrijf met de meeste stemmen. Het is natuurlijk niet verplicht om te stemmen, maar we zouden ook uw stem waarderen!

Hoe kunt u stemmen?

Vanaf dinsdagochtend staan de filmpjes/ presentaties van de finalisten op de website van Day for Change. U kunt dan uw stem uitbrengen via het online stemformulier dat ook op de website staat. Stemmen is mogelijk tot donderdag 29 juni op https://dayforchange.nl/

Foto: aangeleverd