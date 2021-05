Stem OBS De Kajuit naar een prachtig ANWB verkeersplein!

Uithoorn – OBS De Kajuit heeft afgelopen vrijdag gehoord dat de school is genomineerd voor een ANWB Verkeersplein. Hiermee kunnen leerlingen in een veilige omgeving ervaring opdoen met verschillende verkeerssituaties zodat ze straks goed voorbereid de weg op gaan. De verkeersveiligheid rondom OBS De Kajuit is goed, maar van tijd tot tijd uitdagend. Er is een schoolzone ingesteld, die ook veilig staat aangegeven, maar ´s morgens en ´s middags is er grote drukte vanwege vele ouders die met de auto komen. Veel ouders en kinderen van De Kajuit komen gelukkig met de fiets of lopend. Voor de school hebben wij een Kiss & Ride strook, en er is een autovrij gedeelte naast de school. Iets verderop zijn helaas wel een aantal drukke kruispunten met stoplichten en veel verkeer.

Groot dorp

Uithoorn is een groot dorp met veel uitdagende verkeerssituaties. Het is belangrijk dat kinderen worden voorbereid op de situatie rondom de school en in de rest van het dorp. Een verkeersplein zou daar erg bij helpen. Veel kinderen komen uit een ander deel van Uithoorn en moeten om naar school te komen bijvoorbeeld de N196 oversteken. Verkeerseducatie is nu al een vast onderdeel van het rooster, en het zou fantastisch zijn om het verkeersplein erbij te kunnen gebruiken. De actie ‘een verkeersplein voor een schoolplein’ is een initiatief van de ANWB. Sanne van den Rotten, projectleider van ANWB Verkeerspleinen: “We vinden het belangrijk dat kinderen al jong meters maken en wennen aan het verkeer. Een verkeersplein biedt scholen én ouders de kans om hun kinderen in een veilige omgeving te leren fietsen en tegelijkertijd kennis te laten maken met verschillende verkeerssituaties. Zo sturen ze hun zoon of dochter straks met een gerust hart op pad. ”

Per provincie

In totaal zijn er in Noord-Holland 33 scholen die kans maken op het ANWB Verkeersplein. Om het ANWB Verkeersplein te winnen, wordt per provincie de top drie scholen met de meeste stemmen voorgelegd aan de Adviescommissie van het ANWB Fonds. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de grootte van de school. Op basis van het aantal stemmen en de motivering op het aanmeldformulier, bepaalt de Adviescommissie uiteindelijk wie er wint. De winnaars worden op 21 juni geïnformeerd, waarna het ANWB Verkeersplein tussen 5 juli en 10 september wordt aangelegd. Na de zomervakantie wordt het plein feestelijk geopend. Gun je OBS De Kajuit een ANWB Verkeersplein? Stem dan ,het kan tot 10 juni via anwb.nl/verkeerspleinen.