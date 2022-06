Stem mee voor publieksprijs Amazing Amateurs

Aalsmeer – Vast wel al gezien: de vele kunstwerken van 38 amateurkunstenaars die op dit moment op talrijke locaties in het winkelhart van Aalsmeer tentoongesteld worden. Dit jaar is de kwaliteit uitzonderlijk hoog. Amazing Amateurs! Tot en met 30 juni kan het publiek stemmen op het favoriete kunstwerk. Op de website van KCA staan alle locaties en deelnemende kunstenaars. De locaties zijn te herkennen aan het bord met het logo van Amazing Amateurs.

Stembiljetten bij locaties

Stemmen kan online en op veler verzoek ligt er nu ook een papieren stembiljet bij alle deelnemende locaties. Amazing Amateurs in de Etalage is een coproductie van KCA en Cultuurpunt Aalsmeer. De expositie wordt op zaterdag 2 juli afgesloten met de feestelijke uitreiking van de jury- en de publieksprijs.

Inschrijven voor Kunstroute

Op 17 en 18 september vindt de jaarlijkse Kunstroute Aalsmeer weer plaats. Ook dit jaar zullen ongetwijfeld weer duizenden kunstliefhebbers en gezelligheidzoekers tijdens de Kunstroute Aalsmeer, hét jaarlijkse kunstfestival in de regio met zo’n 100 kunsteaars op 22 bijzondere locaties, hun hart ophalen voor inspirerende kunst, muziek, poëzie, theater en nog veel meer. De inschrijving voor kunstenaars is geopend en tot en met 3 juli kunnen kunstenaars zich aanmelden voor deelname aan de Kunstroute Aalsmeer 2022. Alle informatie voor kunstenaars is te vinden op de website van KCA: www.kunstencultuuraalsmeer.nl