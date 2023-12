Vinkerveen – Een politiehelikopter en veel hulpdiensten kwamen maandagavond jl. omstreeks 18.40 uur aan de Pijlstaartlaan in Vinkeveen. De politie kreeg een melding van een steekpartij in een parkeergarage. Een persoon raakte daarbij zwaargewond aldus een woordvoerder van de politie. Via burgernet is een signalement verspreid van de mogelijke verdachte. De garage is afgezet, buurtbewoners konden niet de garage in met hun voertuig.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen.