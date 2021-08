Statiegeldactie bij Boni Supermarkt voor Inloophuis ’t Anker

Mijdrecht – Van 1 augustus tot 1 september plaatst inloophuis ’t Anker in samenwerking met het KWF Kankerbestrijding een zogenaamde emballagepaal bij de Boni in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. Na het inleveren van lege flessen kunnen klanten hun statiegeldbonnetje doneren aan het Inloophuis. Hiermee hoopt ’t Anker een mooi bedrag op te halen. Het Inloophuis is afhankelijk van giften en sponsoring door bedrijven. In deze coronatijd, waarin ’t Anker lang gesloten was, maar waarin veel kosten doorliepen, zijn deze inkomsten teruggelopen. Ook het Mijdrechtse inloophuis is genoodzaakt op andere manieren inkomsten te genereren.

Een inloophuis is belangrijk voor de emotionele nazorg voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. ’t Anker biedt een veilige plek voor lotgenotencontact, een luisterend oor voor het verhaal dat gedeeld kan worden en het beleven van afleidende en ontspannende activiteiten. Voor nadere informatie: www.inloophuishetanker.nl