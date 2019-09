Startfeest groep 8 OBS Kudelstaart

Kudelstaart – Afgelopen vrijdag 20 september heeft groep 8 van OBS Kudelstaart een startfeest georganiseerd. Op het startfeest hadden de oudste leerlingen van de school allemaal spelletjes geregeld, onder andere blikgooien, bowlen en beerpong.

Maar, er was ook heel veel lekkers te eten. Ook was een bloemen- en plantenkraam ingericht. Hier waren heel veel verschillende bloemen en planten te koop. Bij het Rad van fortuin kon voor een euro een lootje gekocht worden waarmee mooie prijzen te winnen waren. Deze prijzen hebben de leerlingen gekregen van veel winkels in Kudelstaart en Aalsmeer. Ook waren er tegoedbonnen te winnen van restaurants uit Kudelstaart en Aalsmeer.

Aan het einde van het startfeest was er ook nog een optreden van zanger Thomas Oudshoorn. Het geld dat is opgehaald is voor het kamp van groep 8. In totaal is het mooie bedrag van 1.655,29 euro opgehaald. De jongens en meiden van groep 8 bedanken bij deze nogmaals alle sponsoren. Ze kijken allen al uit naar de kampweek!