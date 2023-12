Stamppotavond groot succes!

Mijdrecht – 24 november j.l. had de SeT Residentie 50 gasten over de vloer voor de Stamppotavond. Fantastisch georganiseerd door het horecateam onder leiding van Ellen van Asselen! Wat een gezelligheid met groepen familieleden, buren en vrienden die samen kwamen genieten van de diverse stamppotten gemaakt door de chefkok van de Residentie. Want hoe lekker is het als er voor je gekookt wordt en je ook nog eens eet voor het goede doel! Dat goede doel zijn onze vrienden van het Johannes Hospitium in Wilnis. Van iedere verkochte maaltijd werd € 5,– geschonken aan het Jubilerend Hospitium. Dat leverde het mooie bedrag op van € 250,–. Dit werd op 11 december j.l. feestelijk overhandigd aan Mits en Jolanda die voor deze gelegenheid naar de SeT Residentie waren gekomen.

Gezien het enthousiasme van de gasten, de bewoners en de collega’s is besloten gauw weer een nieuw evenement te organiseren. Eind januari is een Oostenrijkse avond gepland. Ook dan weer een avond waaraan een goed doel verbonden wordt.