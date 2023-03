Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 11 en zondag 12 maart is het Spitfire weekend in het Crash Museum. Dit iconisch vliegtuig heeft naast de Hawker Hurricane een belangrijke rol gespeeld in de Battle of Britain. Spitfires hebben ook missies gevlogen boven Nederland. Een daarvan was de ’Rhubarb’ missie van John Carmichael en Bil Gadd. Bij het beschieten op Duitse voertuigen is het toestel van John Carmichael geraakt. Hij kon tijdig met zijn parachute het vliegtuig verlaten en is in een sloot beland in de gemeente Haarlemmermeer en gered door het verzet in Abbenes. Zijn wingman Bil Gadd bleek ook uit zijn toestel te zijn gesprongen en in Reeuwijk ondergedoken te zitten. Beiden hebben de bevrijding gevierd in de Haarlemmermeer.

Crash heeft een aantal restanten van het vliegtuig van John Carmichael in de expositie. Ook heeft Crash een gereconstrueerde Spitfire, 3W-S, in volle glorie in haar museum. En in de Radiokamer is een zendontvang installatie te bewonderen, die onder andere in Spitfires is gebruikt. Tijdens het Spitfire weekend wordt ook een lezing gegeven. Rick Franke vertelt over de ontwikkeling, de bouw, de bouwers en de belangrijke acties van dit mooie vliegtuig tijdens de Tweede Wereldoorlog. De lezing begint zowel zaterdag 11 als zondag 12 maart om 13.00 uur en is uitstekend te combineren met een uitgebreid bezoek aan het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460. Het museum is op zaterdag en iedere tweede zondag van de maand geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.crash40-45.nl.