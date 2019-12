Spetterend kerstconcert Amstel Gospel Choir

Amstelland – In een afgeladen Kruiskerk in Amstelveen heeft het Amstel Gospel Choir zondag 15 december een spetterend en liefdevol kerstconcert gegeven.

Het Amstel Gospel Choir kerstconcert is een memorabele wintermiddag geworden vol vreugde, liefde en kracht. Uiteraard ontbraken de grote favorieten, zoals ‘Silent Night’, ‘Joy to the World’ en de betoverend mooie ‘Oh Holy Night’ niet. Het publiek heeft genoten en volop kunnen meedeinen, klappen, zingen en swingen. Echt een unieke avond om mee te maken.

Nieuwe talenten

In het nieuwe jaar wil het Amstel Gospel Choir werken aan nieuwe projecten en op zoek naar nieuw talent. Op dinsdagavond 14 januari houdt het Amstel Gospel Choir een open repetitie in Wijkcentrum Westend in Amstelveen van 20.00 tot 22.30 uur.

Het Amstel Gospel Choir nodigt vrouwen en vooral mannen uit voor deze open repetitie. Kijk voor meer informatie op: www.amstelgospel.nl