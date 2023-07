Spelletjes en huldiging kampioenen bij RKDES

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag werd het voetbalseizoen afgesloten voor de jeugd van RKDES. De jongens en meisjes van de mini’s tot en met O13 mochten zich lekker uitleven met heel veel voetbalspelletjes! Van levend tafelvoetbal en Panna tot gaten schieten, alles kwam aan bod. Ook werden de kampioenen van het afgelopen seizoen gehuldigd: De JO11-1, JO11-2, MO11-1, JO14-1, MO15-1 en de JO16-1 kregen een gouden medaille en een groot applaus voor de knappe prestatie.

Bij de JO8 tot en met de JO10 wordt sinds enige jaren de stand niet meer bijgehouden door de KNVB. In deze leeftijdscategorie wordt bij RKDES het team met relatief de meeste punten tot kampioen uitgeroepen. Dit waren over het seizoen 2022-2023 de JO8-1, JO9-3 en de JO10-2. Ook deze jongens en meisjes werden gehuldigd. De overall kampioen van RKDES waren de JO9-3 én de MO11-1. Van alle jeugdteams hadden zij relatief gezien de meeste punten gehaald over het hele seizoen, namelijk 2,8 punten gemiddeld per wedstrijd. Een knappe prestatie!

En na deze gezellige dag kan iedereen lekker op vakantie! RKDES wil bij deze alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp en vraagt een groot applaus voor de sponsor die deze dag mogelijk heeft gemaakt: Stichting Supporting Kudelstaart.