Speel mee: Al tweeënvijftig keer succesvol!

Uithoorn – De inschrijvingen voor de Speel Mee week editie 2024 van 26 t/m 30 augustus is alweer een tijdje open en dan gaat het snel! Inschrijven en betalen via de website hebben gaat eenvoudig en verschillende dagen zullen binnenkort het maximaal aantal deelnemers te bereiken. Willen u kind(eren) meedoen, wacht dan niet te lang en kijk op www.speelmeeuithoorn.nl. Daar kunt u ook terecht als u meer wilt weten over het programma. Overigens is het maximale aantal kinderen mede afhankelijk van het aantal vrijwilligers op die dag.

Hulp zeer welkom

Dit jaar worden de kinderactiviteiten in de laatste week van de zomervakantie voor de tweeënvijftigveertigste keer georganiseerd. Er kan dus met recht gesproken worden over een succesvol verleden! Maar al koesteren we het verleden, de organisatie kijkt toch liever naar de toekomst. In deze toekomst is er een blijvende vraag naar vrijwilligers. De organisatie wordt totaal gedragen door vrijwilligers met (financiële) steun van de gemeente en enthousiaste sponsors. Kijkt u vooral eens op de website welke (Uithoornse bedrijven) dit initiatief allemaal ondersteunen! Echter zonder de hulp van mensen die één of meerdere dagen een handje willen helpen met organiseren en begeleiden van de kinderen kan de organisatie niet bestaan. Deze hulp is elk jaar hard nodig! Voor alle dagen kunnen ze nog leiding gebruiken. Met name volwassen leiding is erg welkom. Vind u het leuk om een dagje met kinderen te werken in een gezellige ongedwongen sfeer, meldt u dan aan als vrijwilliger. Ook dat kan via de eerdergenoemde website.

Inschrijving

De inschrijving bedraagt €8,00 per dag, met de optie om uw kind de hele week in te schrijven voor €35 wat uitkomt op 12,5% korting! Je kunt je nog inschrijven tot en met zaterdag 24 augustus, waarna de betalingen worden gecontroleerd. Wilt u zich na deze tijd nog inschrijven? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wijzigingen of aanvullingen op een eerdere inschrijving kunnen ALLEEN worden gedaan over email: info@speelmeeuithoorn.nl (

Foto: aangeleverd door Speel Mee