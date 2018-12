Soundsation neemt deel aan Paradiso Korendagen

Aalsmeer – Na een welverdiende kerstvakantie gaat Popkoor Soundsation vanaf dinsdag 8 januari weer repeteren van 20.00 tot 22.00 uur in The Beach aan de Oosteinderweg 247a.

In 2020 geeft Soundsation een groots jubileumconcert, dan bestaat het koor 10 jaar. Dit is dus een prima moment om in te stappen. Kom rustig eens kijken en luisteren of het wat voor je is; wil je meer informatie kijk dan op de website www.soundsationaalsmeer.nl.

Het optreden in Paradiso komt dan te snel waarschijnlijk; op 20 januari neemt Soundsation weer deel aan de Paradiso Korendagen. Verdeeld over twee dagen, 19 en 20 januari zingen meer dan 140 koren in dit bekende Amsterdamse theater aan de Weteringschans, vlakbij het Leidseplein. Zondagavond om 19.50 uur mag Soundsation een kwartier lang het publiek kippenvel bezorgen. Toegang is 3 euro en de koorleden vinden het leuk als u hen komt aanmoedigen.

In december heeft Soundsation deelgenomen aan de Top2000 Popkorencontest in Arnhem. Twee optredens, eerst in het theater Luxor Live en daarna in het Centraal Station van Arnhem. Geen eerste geworden, maar wel een goede, positieve ervaring. Ook erg leuk om andere popkoren uit het hele land te horen en te zien. Een video van dit optreden kan bekeken worden op de website van Soundsation.

Deze gezellige dag is afgesloten met een gezamenlijk diner in de thuishaven, The Beach. Want ook dat is Soundsation: een popkoor waar gezelligheid naast ambitie en zangplezier voorop staat.