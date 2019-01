Soos De Cirkel ontvangt tafelvoetbalspel en sponsorbijdrage Playback Show.

De Ronde Venen – Soos De Cirkel is onlangs verrast met twee hele mooie giften van RK Kerk H. Antonius van Padua in De Hoef.

Jaarlijks ondersteunt deze kerk goede doelen en willen ze mooie initiatieven, sociaal bewogen verenigingen etc. een blijk van waardering geven.

Soos De Cirkel organiseert elke dinsdag een avond vol ontspanning en gezelligheid voor circa 60 mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt geknutseld, spelletjes gedaan, toneel, muziek en er wordt gedart. Maar één ding ontbrak nog: een professioneel tafelvoetbalspel. Dat wilden de mensen van de RK Kerk in De Hoef graag voor hun rekening nemen.

Overhandigen

Op een dinsdagavond kwamen Ria Blommestein en Ron Liesveld het tafelvoetbalspel officieel overhandigen. Het spel is een doorslaand succes en wordt zeer vaak gebruikt. Het is verrijdbaar en daardoor ook weer makkelijk op te bergen. “Maar dit was nog niet alles”, aldus Ria en Ron. Er was nog wat geld over en daarmee wilde zo ook graag een sponsorbijdrage leveren aan de playbackshow die op 29 maart georganiseerd wordt. Coördinator Angela van Adrichem en voorzitter Dick Roodenburg reageerden buitengewoon verrast dat naast het voetbalspel ook nog een cheque van € 425 werd overhandigd. “Dat geld kan heel goed gebruikt worden voor de inrichting van sporthal De Phoenix waar de playbackshow gehouden wordt”, aldus een verheugde Angela. “De playbackshow is altijd weer een feest en we nodigen Ria, Ron, het hele kerkbestuur en de parochianen van harte uit dit feestje mee te maken!”.

“Ik weet zeker dat het geld heel goed besteed is en ben heel blij dat we Soos De Cirkel een bijdrage hebben kunnen geven,” zeggen Ria en Ron. “We hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat elke dinsdagavond zoveel mensen op de soosavond komen en het geweldig naar hun zin hebben. Petje af ook voor de vrijwilligers die dit elke week weer mogelijk maken”.