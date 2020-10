Solidoe blijft sponsor bij Legmeervogels

Uithoorn – Solidoe Kinderopvang verlengt hun steun en is daarmee ook de komende drie jaar sponsor van Legmeervogels. De komende drie jaar blijven het bord en de mooie Solidoe vlag op het sportpark zichtbaar en daar is de vereniging trots op! En dat is niet alles, want Solidoe heeft tevens twee meidenvoetbal teams voorzien van superstoere rugtassen.

Aan iets wat afgelopen augustus al was beklonken, is dit weekend een officieel tintje gegeven. Afgelopen zaterdagochtend werden de meiden van de MO-10 iets eerder naar het sportpark gehaald voor een leuke verrassing. Om 8:30 uur in de ochtend stond Sven Kuit, Sport & Beweeg coördinator van Solidoe, hen op te wachten. Hij was speciaal voor de meiden naar de vereniging gekomen om ze de mooie gesponsorde rugtassen te overhandigen en nog even met de blije koppies op de foto te gaan.

Solidoe is inmiddels enkele jaren als sponsor aan Legmeervogels verbonden. Vorige zomer waren ze met de BSO op het sportpark te vinden en samen blijft men bezig om kinderen in Uithoorn te laten sporten op een plezierige manier. “Het is en blijft leuk om met sport en beweging kinderen plezier te laten beleven, en dit zien we ook terug bij Legmeervogels”, aldus Sven Kuit.

Legmeervogels en de MO10 teams bedanken Solidoe Kinderopvang voor de vernieuwde sponsoring en de mooie tassen.