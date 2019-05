Smedendagen terug in Nieuwkoop

Nieuwkoop – Op het historische Reghthuysplein gaat het er in het Hemelvaartweekend op 31 mei en 1 juni vurig aan toe. Je ruikt de geur van de 20 smidsvuren en hoort het klinkende geluid van de hamerslagen op het aambeeld. Vanaf een overdekte tribune kun je het spektakel bekijken. Maar liefst 80 smeden uit binnen- en buitenland komen twee dagen lang continue demonstraties geven en zij smeden gezamenlijk een groot kunstwerk voor Nieuwkoop. De toegang is gratis.

Van alles te beleven

Naast de demonstraties is er nog veel meer te beleven. Zo is er een gezellige ambachtenmarkt en voor de kinderen zijn er vele leuke activiteiten. Ook kunnen ze zelf iets smeden! In het Reghthuys kun je een expositie bekijken van objecten die door kunst- en siersmeden gemaakt zijn. De nabijgelegen musea zijn geopend en vergeet niet de Reghthuystoren te beklimmen om te genieten van weidse vergezichten.

Op het plein is er live muziek van dweilorkest de Fuikenlichters en samen met de optredens van Boxin’ the Vox zorgt dit voor extra gezelligheid op het plein. Blijf gerust de hele dag, ook voor lekker stoer eten en drinken hoef je het centrum niet uit.

