Sloeproeien: Vijfde plaats voor Team Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag vond er weer een wedstrijd voor de Hoofdklasse Sloeproeien plaats. Nadat de wedstrijd in Makkum niet door kon gaan vanwege de te harde wind op het IJsselmeer, mocht het team uit Aalsmeer dit keer op bezoek in Langweer. Een route van 15 kilometer en ruim 85 sloepen aan de start, waaronder alle sloepen uit de Hoofdklasse. De Polyester uit Aalsmeer mocht om 12.25 uur aan de wedstrijd beginnen, precies aan het einde van nog wat flinke buien. Het gereedmaken en naar de start roeien moest dan ook in de regen gebeuren en iedereen uit het team begon dus doorweekt aan de wedstrijd.

Na de start ging al snel het zonnetje schijnen en werd het nog een mooie dag. Na de eerste boei op het open water, roeien alle sloepen richting een breder kanaal. Dit kanaal dient lange tijd gevolgd te worden, een aantal bruggen te worden gepasseerd en wordt het rondje terug naar Langweer gemaakt. Het team uit Aalsmeer loopt al snel op voorgangers in en dat geeft altijd extra motivatie om nog net wat harder te roeien. Een van de concurrenten startte vlak achter het team en de hele tijd werd deze sloep keurig op afstand gehouden. De afstand naar een andere concurrent werd steeds minder en op ongeveer 10 kilometer werd deze sloep ingehaald. Met 3 sloepen breed werd er daar een flinke strijd gestreden, om voor de volgende bocht weer goed uit te komen.

Centimeter voor centimeter schoof de Polyester naar voren en uiteindelijk brak de concurrent en kon het Westeinder Sloeproei Team uitlopen. Het laatste stuk van de route gaat over het open water terug naar Langweer. De wind was inmiddels flink aangetrokken richting een windkracht 5 en stond pal tegen. En dat betekent nog 3 kilometer bikkelen richting de finish. Maar dat ligt de mannen uit Aalsmeer erg goed en de afstand met de directe concurrenten werd steeds groter. Veel sloepen werden op dit stuk nog ingehaald en na 1 uur, 42 minuten en 1 seconde finishte het team uit Aalsmeer. Met goede moed ging het team naar de prijsuitreiking. Een vijfde plek was behaald, wat toch net tegenviel. De afstand tot de derde plek was uiteindelijk minimaal, 35 seconden sneller. Toch heeft Sloeproeiteam Aalsmeer goede zaken gedaan, want ze is in het Nederlands Kampioenschap gestegen naar de vijfde plek overall. Komende zaterdag staat er een grachtenrace van 25 kilometer op het programma in Amsterdam.