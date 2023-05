Sjoelen Aalsmeer: Petra en Tim clubkampioenen

Aalsmeer – De slotavond van Sjoelclub Aalsmeer vond dit jaar plaats op zaterdag 6 mei in Dorpshuis ‘t Podium in Kudelstaart. Er werd jokersjoelen gespeeld op de nieuwe sjoelbakken, waarbij eventueel een vierde beurt tegen inlevering van 1 joker gesjoeld mocht worden. Bij de introducees won de jongste deelnemer, Kay Geleijn met maar liefst 130,80 gemiddeld. In de B-Klasse gingen de prijzen naar Anouschka Ploeger en Klaas de Vries. In de A-Klasse naar Pim van der Meer en Mirjam van den Berg en in de Hoofdklasse naar Patrick Haring en Hans van Leeuwen.

Hoogtepunt van de avond was de prijsuitreiking van het afgelopen seizoen. Tim van Tiem werd clubkampioen bij de heren met een gemiddelde van 141,40. Petra Houweling werd kampioen bij de dames met gemiddeld 136,66. Ook won Tim van Tiem de beker in de Hoofdklasse met 341 punten, het hoogste aantal van iedereen. Iko van Elburg werd tweede met 316 punten en Cock Tukker derde met 283 punten. In de A-Klasse was het erg spannend. Pia Mulder werd de winnares met 303 punten. Op plaats twee Jacob van ‘t Hof met 297 punten en op drie Pim van der Meer met 288. De nummers vier tot en met zes eindigden binnen 5 punten! In de B-Klasse was de hoogste eer voor Conny Offerman in haar eerste volledige seizoen met 337 punten. Pleun van Verseveld (oudste lid) werd tweede met 322 punten en 2 punten lager (320 punten) Diny Bosman op plek drie. Eind augustus vindt het WK Sjoelen plaats in Beneden-Leeuwen. De eerste competitieavond is op donderdag 7 september en begint om 20.00 uur in het Dorpshuis in Kudelstaart. Nieuwe leden zijn welkom, na aanmelding via de website. Kijk voor alle uitslagen en meer informatie op: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.