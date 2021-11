Aalsmeer – Hij komt, hij komt! Sinterklaas is onderweg naar Aalsmeer en met zijn Pieten komt hij logeren in het Raadhuis. Op zaterdag 13 november meert Sint rond 11.00 uur zijn boot af bij Zorgcentrum Aelsmeer in het Centrum. En natuurlijk hoopt hij vele kinderen te mogen begroeten.

De gemeente heeft het Raadhuis weer te leen gegeven voor het ‘Grote Huis van Sinterklaas’. Op zaterdag 13 en zondag 14 november wordt de deur van het ‘Grote Huis’ open gezet en zijn kinderen (en hun ouders) welkom. Een kijkje nemen in de slaapkamer van Sinterklaas en onder andere de inpakkamer kan zaterdag van 14.30 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Helaas zijn beide bezoekdagen al uitverkocht. De campagne op Facebook liep storm en al na een dag moest ‘nee’ verkocht worden. Heb jij een kaartje bemachtigd? Gefeliciteerd. Met een kaartje is een gezin van maximaal 5 personen welkom. 13 Jaar of ouder? Uitsluitend toegang met een corona toegangsbewijs.