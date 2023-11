Sinterklaas Intochten Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen￼

De Ronde Venen – Het is bijna zover, de sinterklaasperiode is in aantocht en alle dorpen bereiden zich voor op een betoverende Intocht met Sinterklaas en zijn Pieten op 18 november. Zowel in Mijdrecht als Vinkeveen en in Wilnis start het feest om 13:30 uur met een muzikaal voorprogramma dat jong en oud in de feeststemming brengt. Om 14:00 uur zal Sinterklaas op het Raadhuisplein in Mijdrecht arriveren, wat zorgt voor een magisch welkom met onder andere de Meezing Pieten. Sinterklaas maakt vervolgens een ronde op het plein en ontmoet de kinderen tot ongeveer 15:00 uur. In Vinkeveen komt Sinterklaas rond 13:50 met de boot aan bij De Boei in Vinkeveen, waar hij hartelijk welkom wordt geheten door Hans en Anja Vijselaar. Gevolgd door een fotomoment, prijsuitreiking van de kleurwedstrijd en spelletjes die de kinderen kunnen spelen. Vanaf 14:30 is er ook nog een leuke film te zien. Het belooft een dag vol magie en glimlachen te worden in waar jong en oud samen kunnen genieten van dit speciale evenement!

Wilnis

Zaterdagmiddag om 13.30 uur zullen de pieten vanaf Marickenlaan, Veenman, Blauwe Zegge en de Voogdlaan, met kinderen uit Wilnis op zoek gaan naar Sinterklaas die ergens in Wilnis moet zijn, maar waar? Als alles goed gaat zal burgemeester Divendal de Sint en zijn pieten om 15.00 uur ontvangen op het bordes van het voormalige raadhuis in Wilnis. Sinterklaas slaapt zaterdagavond op het Eiland van Hein waar hij zondag 19 november de kinderen nog even uitzwaait voor hij de schoenen gaat vullen. De sinterklaasintocht in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen belooft een onvergetelijke dag te worden. Voor meer informatie over de intochten ga naar: www.sinterklaasaktie.nl/intocht