Show Symbo Classics in P60 Amstelveen

Amstelland – Op vrijdag 29 november gaat het gezelschap Symfo Classics over de muzikale grenzen heen in P60 Amstelveen. Op deze avond brengen zij de show ‘Crossing Borders’ naar Amstelveen. Hierin worden de beste symfonische rock hits vertolkt door Nederlandse topmuzikanten!

Crossing the Borders’ is het nieuwe programma waarmee Symfo Classics – The Best of Symphonic Rock het komende najaar langs diverse theaters en een klein aantal popzalen trekt. Met een nieuw repertoire bestaande uit symfonische rock monumenten en wereldhits. Dit in een deels gewijzigde bezetting. Zo zal niemand minder dan zanger en gitarist Erwin Nyhoff (bekend van The Voice of Holland) het podium delen met de vertrouwde topvocalisten Cindy Oudshoorn en Martin van der Starre en gitarist van de buitencategorie Rob Winter.

Symfo Classics heeft zich al jaren als een merk bewezen waarbij de lat heel hoog ligt. Deze beste muzikanten in het genre die in Nederland te vinden zijn, kunnen het zich veroorloven het wereldrepertoire met een bepaalde vrije interpretatie te spelen. Het overbrengen van de in symfonische rock zo essentiële muzikale emotie en live-beleving treft hierdoor nog meer doel. Meer informatie: www.p60.nl. Tickets: www.ticketmaster.nl.