Shanty- en zeemanskoor De Turfschippers zoekt dirigent

De Ronde Venen – Het koor bestaat uit ca. 33 zangers (mannen) in de leeftijd van 59 tot in de 84 jaar en treedt veelvuldig op in De Ronde Venen en in de verre regio. Zij zingen veel Nederlandstalig maar ook Engelstalige en Duitse liedjes. Ook organiseren zij elk jaar een Shanty-festival in Vinkeveen en in de maand februari een Turfschipperscafé met het motto: ‘Zing mee in ons Turf-schipperscafé’ met twee TV’s in de zaal waarop de teksten worden getoond. Dit alles in Dorpshuis De Boei in Vinkeveen. Het combo bestaat uit vijf personen; toetsenist, slagwerker, grote trom en twee accordeonisten. Ze repeteren alle oneven weken op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het clubgebouw van de EHBO-vereniging Lucas in Vinkeveen. Zij zingen (tweestemmig) met plezier en in een ontspannen sfeer. Het is tijdens de repetities en optredens heel gezellig. De Turfschippers stellen teksten en MP3-bestanden beschikbaar waarmee de koorleden hun stempartij thuis kunnen oefenen.

Zij zoeken nu een enthousiaste hobby-dirigent(e) die het leuk vindt om dit koor onder zijn/haar hoede wil nemen. Een vergoeding is bespreekbaar. Een kritisch/positieve manier van leiding geven aan het koor en solisten zouden zij fijn vinden. Wel de touwtjes in handen, maar ook niet te streng. Binnen het koor is er een repertoirecommissie die, i.s.m. de dirigent, het programma voor de optredens voor elkaar maakt en ook zoekt naar nieuwe liedjes die voor dit koor uitvoerbaar zijn. Conservatorium geschoold is niet aan de orde. Enthousiast je hobby uitoefenen daarentegen wel. Om alvast een indruk te krijgen van het koor kijk dan op hun website: www.deturfschippers.nl. Ben je geïnteresseerd? Heb je interesse? Neem dan contact op met de voorzitter, Bert van Asselen: telefoonnummer 06 – 2005 2327.