Sfeervol Kerstoptreden van De Vinkeveense Steupels in Maria Oord￼

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag bracht de Carnavals Vereniging “De Vinkeveense Steupels” een onverwachts gezellig kerstoptreden ten gehore in Maria Oord, Vinkeveen. Met hun harmonieuze klanken en feestelijke sfeer wisten zij de bewoners te vermaken en in de kerststemming te brengen. Tal van Steupel acts kwamen voorbij, zoals: Jan Smit, Wesley Bronkhorst, Manke Nelis, en Marianne Weber. Een mix van traditionele kerstliederen en eigentijdse hits, allemaal met een vleugje eigenheid van De Vinkeveense Steupels. Het sfeervolle Maria Oord bood het perfecte decor voor dit kerstspektakel. De zaal was goed gevuld met bewoners en hun familie. Tijdens het optreden brachten De Vinkeveense Steupels niet alleen muzikaal talent, maar ook een dosis humor en interactie met het publiek. Zo zong Andre Hazes zijn hit Eenzame Kerst vanuit een ware gevangenis. Het uurtje vloog voorbij terwijl de groep zorgde voor een onvergetelijk kerstmoment voor de Vinkeveense ouderen.

Na afloop waren de reacties louter positief en werden ze alweer gevraagd om volgend jaar terug te komen. Een bezoeker merkte op: “Dit is precies wat we nodig hadden om in de kerststemming te komen. Vooral na het optreden van Simone Kleinsma, waar luidkeels werd meegezongen. De Vinkeveense Steupels gaven de bewoners van Maria Oord net het ene zetje extra.”