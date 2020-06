‘Sesamstraat Live’ in Schouwburg Amstelveen

Amstelland – Laat je speelgoed staan en schuif weer gezellig aan: in het theater voor de gloednieuwe, fantasierijke familiemusical ‘Sesamstraat Live!’. Ga deze zomer op bezoek in de bekendste straat van Nederland, op zaterdag 4 juli. In Schouwburg Amstelveen beleven Koekiemonster, Elmo, Tommie en Bert en Ernie de vrolijkste avonturen. Met maar liefst drie shows op één dag zorgt producent Van Hoorne Entertainment in deze bijzondere periode voor een memorabel uitje voor jong én oud.

Zing en dans mee

Een spannend nieuw avontuur begint voor Sophie. Vandaag gaat ze verhuizen! Maar voor ze vertrekt, keert ze nog één keer terug naar haar favoriete plek: de rommelzolder. Terwijl ze haar moeder helpt met inpakken, ziet Sophie plots een hele oude, mysterieuze koffer. Nieuwsgierig maakt ze de slotjes open. Een lege zak koekjes, een rubber eendje en nog veel meer spulletjes; allemaal van Sesamstraat. En dan gebeurt er iets magisch: De Sesamstraatvriendjes komen tot leven! Het is het begin van een heel bijzonder verhaal waarin alles kan én alles mag. Zing en dans gezellig mee met alle Sesamstraatbewoners en geniet van deze grappige, swingende voorstelling voor het hele gezin. Want, bij Sesamstraat is het altijd feest! In verband met de corona-maatregelen zal de meet & greet met de Sesamstraatvriendjes helaas niet plaatsvinden.

Kom verkleed!

Op 10 november 2019 bestond Sesamstraat officieel 50 jaar! Het is een feest voor iedereen wereldwijd en dat vieren de vrolijke Nederlandse Sesamstraatvrienden natuurlijk samen met alle theaterbezoekers. Bij zo’n bijzonder feest hoort natuurlijk een mooie outfit. Daarom nodigen Koekiemonster, Elmo, Tommie en Bert en Ernie alle jonge bezoekers uit om verkleed naar het theater te komen als hun favoriete Sesamstraatkarakter! De voorstellingen op zaterdag 4 juli zijn om 12.00, om 14.00 en om 16.00 uur in Schouwburg Amstelveen, Kaarten reserveren kan via: www.schouwburgamstelveen.nl.

Foto: Wim Lanser