De Kwakel – Een scooterrijder is woensdagmiddag even na half drie gewond geraakt bij een aanrijding op de Randweg in de Kwakel. Ter hoogte van de Noorddammerweg kwam hij in botsing met een bestelbusje.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. (Foto: VTF – Vivian Tusveld)