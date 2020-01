Scooter snel weer retour

Uithoorn – Op donderdag 9 januari is tussen drie en vier uur in de middag een scooter gestolen vanuit de Arthur van Schendellaan, bij het busstation. De eigenaresse is rond gaan kijken en vond haar vervoermiddel terug in de Leopoldlaan. Het slot van de scooter was geforceerd. Er loopt een onderzoek naar de dader(s), mede omdat de laatste weken al diverse malen brommers en scooters zijn gestolen in Uithoorn. Ook in Amstelveen zijn, met name in de wijk Middenhoven, bromfietsdieven actief. In de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 januari zijn mede dankzij een alerte eigenaar drie minderjarige verdachten aangehouden. De eigenaar hoorde z’n bromfiets wegrijden en is met een vriend achter de daders aangegaan. Met hulp van agenten en nog een getuige zijn de drie dieven uiteindelijk bij de Noorddammerweg aangehouden. De jongens zijn woonachtig in Uithoorn. De politie adviseert eigenaren van brommers en scooters om hun voertuig altijd met een tweede slot aan een vast object vast te maken.