Schoolkorfbaltoernooi VZOD groot succes

Kudelstaart – Afgelopen woensdag 13 oktober vond het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi bij VZOD plaats. Het toernooi was al een paar keer verplaatst door corona en ook twee weken geleden kon het toernooi niet doorgaan in verband met de weersomstandigheden. Dus de kinderen hadden er nu extra veel zin in. Deze editie was speciaal voor de groepen 4, 5 en 6 van de basisscholen. Er deden 110 kinderen mee van 6 verschillende scholen. Veel klassen hadden tijdens de gym (of zelfs na schooltijd) geoefend.

Om 15.30 uur stond het springkussen klaar, de palen stonden op het veld, het weer was prachtig en de eerste kinderen druppelden al het VZOD complex op. Klokslag om 16.00 uur begonnen de eerste wedstrijden. En het ging er gelijk fanatiek aan toe. Na ronde 11 was in de poule van groep 4 de einduitslag bekend. De eerste en tweede plek was voor De Zon 4a en 4b en de Immanuëlschool 4a eindigde als nummer 3. Zij gingen allen met een beker naar huis. Deze werd uitgereikt door de kinderburgermeester, Anne van Duijn.

Daarna speelde groep 5 en 6 nog finalewedstrijden. De nummers 1 en 2 uit de poules speelden voor plek 1, 2, 3 en 4. Aangemoedigd door klasgenoten en ouders speelden zij spannende wedstrijden. Bij groep 6 eindigde de finalewedstrijden zelfs gelijk en werden beide wedstrijden beslist na strafworpen. Om 18.30 uur vond de prijsuitreiking plaatst. Bij groep 5 eindigde Antonius 5b en 5a op de eerste en tweede plaats en ook hier ging de Immanuëlschool met de derde plaats naar huis. Bij groep 6 won Triade 6b de grootste beker, Antonius 6c de beker voor tweede plek en ook Triade 6a ging met een beker naar huis. Verrassend was dat de Immanuëlschool en De Zon voor het eerst meededen en beiden de volgende dag twee bekers op school konden laten zien.

Met dank aan alle vrijwilligers, deelnemers en sportieve ouders kan geconcludeerd worden dat het een geslaagde dag was. Alle kinderen kregen een aandenken mee naar huis, waaronder een waardebon om een maand lang mee te trainen bij korfbalvereniging VZOD.

Om te noteren: woensdag 13 april 2022 vindt er weer een schoolkorfbaltoernooi plaats. Dit keer voor de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool.