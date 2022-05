Schoolfeest bij Jenaplanschool ‘t Startnest

Uithoorn – Afgelopen vrijdag 20 mei was er op Jenaplanschool ’t Startnest als vanouds een schoolfeest. De kinderen begonnen de middag met een sponsorloop in de regen, maar wat hebben ze ongelooflijk goed hun best gedaan. Het geld wat opgehaald wordt, gaan we gebruiken om het schoolplein leuker en uitdagender te maken.

Daarna barstte de festiviteiten in het thema beroepen los. Er konden allerlei leuke dingen geknutseld worden, eendjes vissen, een limonade koe melken, kippen vangen, in een wervelwind staan etc. Ook was Lique schminkstylist aanwezig om de gezichten van kinderen tot prachtige kunstwerken om te toveren. Er was een overheerlijk buffet waar veel ouders een heerlijk gerecht voor hadden klaargemaakt!

De ondernemers van winkelcentrum hebben mooie prijzen gesponsord voor ons enveloppen trekspel. Wij danken Hulleman, Yummy’s, Jumbo, Albert Heijn, Gerrit, Brownies&Downies, Etos, Zijdelfleur, Primera, Keurslager Bader, Goudreinet, Kwalitaria, Alexanderhoeve, kapper Joepsze, Etos, Coco&Hazel, The Readshop, poelier van Egmond, Pourvous parfumerie Stoop, New York pizza en A&PA klussenbedrijf voor hun deelname.