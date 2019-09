Uithoorn – Naschilderen is een hele kunst, maar hoe neem je de stap naar het maken van eigen beelden? Daar is lef voor nodig. Spelen, proberen en leren van je opgedane ervaring. Je gaat het gesprek aan met je beeld. Dat is wat je leert van Joke Zonneveld in haar atelier De Rode Draad tijdens de cursus “Schilderen buiten de Lijntjes”. Je ontwikkelt durf en verkent spelend de schilderregels. Je doet veel materiaalkennis op, waaronder Craquelé maken. En als je toch wilt naschilderen: je zult zien dat je vrijer wordt in je manier van werken. Yvonne van Noort: “Joke weet in haar lessen een bijzondere sfeer te creëren, met rust, ruimte om te experimenteren en warmte waarin alles welkom is.” Lessen op ma en do ochtend om de week, en zaterdagmiddag . Kinderles “Spelend Schilderen” op donderdagmiddag om de week. 9 november 2019 workshop met Tekenen met Live muziek. Info op www.paintyourpassion.today, paint@jokezonneveld.nl en 06-44850038

Schilderen buiten de Lijntjes