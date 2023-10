Schatten ontdekken op Snuffelmarkt Haarlem

Haarlem – De grootste en meest spannende snuffelmarkt van de regio staat weer voor de deur en iedereen wordt van harte uitgenodigd om op zondag 22 oktober de schatten van Haarlem te ontdekken op de Grote Snuffelmarkt in het Kennemer Sportcenter. Met maar liefst 250 kramen, boordevol prachtige tweedehands spullen en curiosa, is deze markt de ultieme bestemming voor liefhebbers van vintage schatten, koopjesjagers en nieuwsgierige geesten. Of je nu op zoek bent naar antiek, retrokleding, vinylplaten, meubels of gewoon een uniek item voor je collectie, je zult hier zeker iets vinden dat je hart sneller doet kloppen. De Grote Snuffelmarkt belooft een gezellige dag vol schattenjachtplezier te worden voor het hele gezin. Terwijl volwassenen slechts 4 euro betalen voor toegang, kunnen kinderen onder begeleiding tot en met 12 jaar gratis deelnemen.

Het Kennemer Sportcenter biedt voldoende parkeergelegenheid en een sfeervolle omgeving om heerlijk te snuffelen en te genieten van lekker eten en drinken terwijl je op zoek gaat naar die unieke vondst.

Dus, zet het in je agenda en nodig je vrienden en familie uit voor een onvergetelijke dag vol schattenjachtavonturen op de Grote Snuffelmarkt in het Kennemer Sportcenter in Haarlem. Mis dit niet! Zondag 22 oktober van 9.00 tot 16.30 uur.