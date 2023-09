Samen ontdekken wat bij je past

De Ronde Venen – In de gehele maand oktober stimuleren we senioren in De Ronde Venen om meer te gaan bewegen. Voor alle 55-plussers in de Ronde Venen is er weer de mogelijkheid deel te nemen aan ‘Oktober Actief’. De lokale sportaanbieders hebben gezamenlijk een aantal evenementen georganiseerd zodat u kennis kunt maken met het beweegaanbod in onze gemeente. U kunt zich dit jaar rechtstreeks inschrijven voor de evenementen die u aanspreken op www.oktoberactief.nl.

Gezamenlijk sporten stimuleert en motiveert om in beweging te blijven. De deelname aan één of meerdere evenementen wordt gratis aangeboden en een kopje koffie ontbreekt natuurlijk niet. Aanmelden: beweeg u snel naar www.oktoberactief.nl en meld u eenvoudig en zonder kosten aan.

Wil je meer informatie: mail naar projmed@seniorsportiefactiefdrv.nl of bel met Mw. Jos Kooijman via 06 – 2713 2082.