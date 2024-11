Samen het beste doen voor kinderen en samenleving

Uithoorn – Monic van Diemen, directeur kinderopvang Solidoe, nam op donderdag 7 november afscheid in Gasterij de Kwakel. Na 33 jaar aan het roer te hebben gestaan van respectievelijk de Uithoornse Kinderopvang en Solidoe gaat Monic met pensioen en draagt ze het stokje over aan de nieuwe directeur Dita van Dijk.

Solidoe is onder Monic’s bezielende leiding uitgegroeid tot een organisatie met een twintigtal locaties in Aalsmeer, Uithoorn en de Kwakel en meer dan 400 medewerkers.Doordat Solidoe opvang biedt aan ruim 3000 kinderen, worden 4337 ouders in de gelegenheid gesteld om te werken. Daarmee levert het bedrijf een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio, zowel als werkgever als voorziening waardoor inwoners uit Uithoorn en Aalsmeer kunnen werken. In 2014 werd Monic uitgeroepen tot Ondernemer van het jaar in Aalsmeer.

Monic begon in 1991 als directeur van een kinderdagverblijf, met welgeteld één kind, haar eigen dochter, en stond daarmee aan de wieg van de kinderopvang. ‘Waar sommige organisaties, na de invoering van de Wet Kinderopvang, kozen voor het geld, bleef Monic zich hard maken voor de maatschappelijke kinderopvang en bewaakte zij het belang van de sociale binding; het samenwerken met onder andere jeugdhulp, onderwijs en ouders. Heel belangrijk voor ouders en kinderen die meer ondersteuning kunnen gebruiken.’, vertelt collega-directeur-bestuurder Kinderopvang Haarlemmermeer, Annemarie Dees.

Betrokkenheid

Door te handelen vanuit maatschappelijke betrokkenheid, heeft Monic een bijdrage geleverd aan het ontstaan van kinderopvang die meer is dan een opvangplek; Solidoe biedt kinderen een ontwikkelomgeving met ‘de ruimte voor eigen wijze groei’. De actieve samenwerking met onderwijs en maatschappelijke voorzieningen, om samen het beste te doen voor kinderen en de samenleving, heeft onder andere geleid tot de ontwikkeling van een 6-tal integrale kind centra (IKC). Rien Spies, Raad van Toezicht Solidoe: ‘Monic denkt niet alleen vanuit het perspectief van de ouders, dat zij een opvangplek hebben voor hun kind, wanneer ze moeten werken, ze denkt vanuit het kind zelf met en heeft veel aandacht voor de pedagogiek.’ Dat beaamt wethouder Bart Kabout, die onder andere met Monic heeft samengewerkt ten behoeve van het organiseren van noopdopvang, ten tijde van COVID. ‘Monic straalt uit dat ze kinderen op nummer 1 zet. Ik denk dat ze een inspiratiebron is voor velen; in onderwijs en kinderopvang.’

Ondanks de groeiende hoeveelheid medewerkers, had Monic de ‘ons-kent-ons’-sfeer hoog in het vaandel staan, zo bleef ze bijvoorbeeld jarenlang zelf voor iedereen persoonlijk een kerstkaart schrijven. Mathijs van Gaalen, Raad van Toezicht Solidoe: ‘We hebben wel eens discussies gehad, dat de organisatie in al die jaren eigenlijk te plat is gebleven. Het maakte Monic niet uit hoeveel medewerkers Solidoe inmiddels bestond, zij bleef toch doen alsof het één grote familie was. Ook dat tekent haar.’ Per 22 oktober staat kinderopvang Solidoe onder leiding van de nieuwe directeur/bestuurder Dita van Dijk.

