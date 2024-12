Ruim 100 inwoners kozen dit jaar voor Nederlandse nationaliteit

De Ronde Venen – Burgemeester Maarten Divendal heeft donderdagmiddag 19 december tientallen ‘nieuwe Nederlanders’ in de gemeente verwelkomd. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse naturalisatieceremonie in het gemeentehuis. Voor die bijeenkomst waren alle inwoners uitgenodigd die afgelopen jaar de Nederlandse nationaliteit ontvingen. Het afgelopen jaar hebben ruim 100 inwoners, volwassenen en kinderen, het Nederlandse staatsburgerschap gekregen. Zij zijn afkomstig uit 27 landen verspreid over de hele wereld: Jordanië, Marokko, Somalië, Syrië, Ghana, Oekraïne, Turkije, de Verenigde Staten, Japan, Polen, Duitsland, Rusland, Zuid-Afrika, Groot-Brittannië, Suriname, Egypte, Eritrea, Brazilië, Armenië, China, Filipijnen, Israël, Jemen, Kenia, Kirgizië, Libanon, Nigeria, Peru, Slovenië, Soedan, Taiwan, Tsjechië, Griekenland en Iran. Tevens heeft een aantal mensen die staatloos waren het Nederlanderschap gekregen. De reden van de komst van de ‘nieuwe’ inwoners verschilt. Voor de één was dat de liefde, de ander is gevlucht voor oorlog en onderdrukking en weer anderen kwamen vanwege hun werk naar Nederland.

‘Samenleven doe je met elkaar’

Tijdens een informele bijeenkomst sprak burgemeester Maarten Divendal de genaturaliseerden kort toe en sprak daarbij de wens uit dat zij snel hun draai zullen vinden in de gemeente en onderdeel van de gemeenschap worden. Divendal: “Nederland is een land waarop je trots kunt zijn, waarvan je heel erg kan houden en dat een rijke geschiedenis heeft waarin begrippen als tolerantie, respect en ondernemerszin diep zijn geworteld. Door de eeuwen heen is Nederland een veilige haven geweest voor mensen die in hun eigen land niet werden getolereerd. Ik hoop van harte dat u zich net zo veilig in Nederland zult voelen als al die anderen die zich hier in de loop der eeuwen hebben gevestigd.” Als welkomstgeschenk ontvingen de genaturaliseerden onder ander de complete Nederlandse vlag en de kinderen een traditioneel Nederlands spel. Na afloop werd voor genodigden warme chocolademelk op de ijsbaan op het Raadshuisplein geserveerd en konden degenen die dat wilden de schaatsen onderbinden.

Op de foto: Genaturaliseerde inwoners, met in het midden burgemeester Divendal, poseren in de raadzaal van het gemeentehuis, na afloop van de ceremonie. Foto is aangeleverd.