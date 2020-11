Rugstreeppad is ‘verhuisd’: bouw in de Maricken kan door

Wethouder Kroon zorgt voor snelle actie

Mijdrecht – Eind oktober zag het er even naar uit dat de bouw van nieuwe woningen in de Maricken forse vertraging zou oplopen. Er waren rugstreeppadden gevonden in het betreffende gebied. De aanwezigheid van deze beschermde diersoort betekende dat de bouw moest worden stilgelegd. Snelle actie van alle betrokkenen zorgde ervoor dat de padden tijdig in veiligheid zijn gebracht en de bouwwerkzaamheden nu op korte termijn kunnen starten. Maandag was er een feestelijk moment in de Maricken. Wethouder Kroon overhandigde een taart met de slogan ‘De bouw gaat door!’ aan Sjuul Stappers van Bouwmaatschappij Verwelius om te vieren dat de gemeente 7 dagen ‘padloos’ was en de bouw geen vertraging oploopt. Wethouder Kroon is in zijn nopjes. “Kopers willen duidelijkheid wanneer ze de nieuwe woningen kunnen betrekken. Daarnaast zorgt de bouw van deze 100 nieuwe woningen voor een domino-effect, het huis dat nieuwe bewoners achterlaten komt vrij voor andere woningzoekenden. Kortom winst voor iedereen”, aldus Kroon. Naar verwachting wordt de eerste paal voor deze nieuwe bouwfase vóór Kerst geslagen. Bijna 70% van de woningen is verkocht, dat is een mooi resultaat.

Goede samenwerking

Sjuul Stappers van Bouwmaatschappij Verwelius is te spreken over de samenwerking met de gemeente en wethouder Kroon. ,,Het is fantastisch dat de wethouder in augustus vanaf zijn vakantieadres appt dat hij op de hoogte is van het aantreffen van de rugstreeppad en dat hij de gedeputeerde van de provincie zal benaderen om het vergunningstraject te versnellen”. Dankzij het telefoontje van wethouder Kroon was de vergunning na 4 weken binnen. De bioloog kon eind september starten met het vangen van de Europees beschermde pad. Het normale vergunningstraject heeft een doorlooptijd van 20 weken. Dan hadden we pas in november kunnen beginnen met vangen, in de winterslaapperiode. Afgelopen maand zijn er meer dan 200 rugstreeppadden gevangen. De laatste 7 dagen was het gebied ‘padloos’ zoals ze dat noemen, en hiermee kon het sein op groen voor de woningbouw.