Rotonde bij woonwijk De Maricken gereed

Ongeveer een jaar na de start van de voorbereidende werkzaamheden is de rotonde ter hoogte van de Marickenlaan en de Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis gereed. De rotonde vormt de hoofdentree van de nieuwe woonwijk De Maricken.

De afgelopen maanden hebben nutspartijen en aannemers enorm veel ondergrondse kabels en leidingen verlegd. Hoogstandje was het gestuurd boren van een nieuw tracé voor de persleiding van Waternet. Gestuurd boren houdt in dat er niet open gegraven wordt, maar dat onder de grond een nieuw tracé wordt geboord. Ondanks de werkzaamheden is de Mijdrechtse Dwarsweg altijd toegankelijk gebleven voor verkeer en bewoners.

De afgelopen weken is de daadwerkelijke rotonde gerealiseerd. Deze gaat uiterlijk maandag 22 juli open voor al het verkeer. Dan is ook de hoofdentree van de Maricken weer geopend.

In het hart van de rotonde komen nog vaste planten die bloeien vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar. Dit is goed voor bijen, vlinders en insecten, dus voor de biodiversiteit