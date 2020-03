Rotaryclub organiseert Happy Days in Maria-Oord

De Ronde Venen – In de goed gevulde zaal van restaurant Brinkzicht van Maria-Oord werden de bewoners op zaterdag 29 februari verblijd met een optreden van de Muze van Abcoude, een café-chantant met liedjes van toen en nu over vrijheid. Dit alles in het kader van 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude bood dit evenement aan de bewoners aan.

Na een welkomstwoord namens de Rotaryclub begon een afwisselend programma door de dames van de Muze van Abcoude en twee musici, die de groep uitstekend begeleidden. Zij brachten 25 liedjes ten gehore over de bevrijding en alles wat daaraan voorafging. Er was vaak sprake van herkenning, zoals bij de liedjes “Daar zijn de appeltjes van Oranje weer”, “Trees heeft een Canadees”, “We will meet again”en natuurlijk het alom bekende “Happy Days”.

Het optreden leidde tot enthousiaste en ook hilarische reacties uit de zaal. Marjolein Macrander en Linda van Nimwegen, repectievelijk artistiek en zakelijk leider van de Muze, konden er uitstekend mee omgaan. De bewoners waren enthousiast en een enkele bewoner liet zelfs een traantje, omdat er zoveel herinneringen boven kwamen.

De dames hadden hun kleding, haarstijl en make-up aangepast en zagen er prachtig uit. Een van de mannelijke bewoners stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken.

De middag werd afgesloten door een vertegenwoordigster van de afdeling Welzijn van Maria-Oord.

Na afloop vertelde een medewerkster van Maria-Oord in tijden niet zo’n leuk optreden in Maria-Oord te hebben gezien. We kijken tevreden terug op een heel leuke middag! www.rotary.nl/vinkeveenabcoude