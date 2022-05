Rotary organiseert 10e Amsterdamse Bos Golf

Amstelland – Afgelopen weken zijn door leden van Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn de eerste van 18 cirkels in het Amsterdamse Bos cirkels gemaaid. Dat maaien van de ‘greens’ is een voorbode van de aanleg van een heuse 18 holes golfbaan. Op dinsdag 28 juni is het Bos omgetoverd voor een evenement van één dag. Dan vindt het Amsterdamse Bos Golf plaats. Inzet is: geld bijeenbrengen voor het goede doel, de behandeling van Fronto Temporale Dementie. FTD is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie bij mensen jonger dan 65 jaar. De ziekte ontstaat meestal tussen het veertigste en zestigste levensjaar. Bij FTD zijn de voorste en zijkwabben van de hersenen aangedaan. Beide kwabben spelen een belangrijke rol bij het reguleren van gedrag. De temporaalkwab doet dit ook voor taal en spraak. In het Erasmus MC wordt onder leiding van Prof. Dr. J.C. van Swieten al ruim 25 jaar onderzoek gedaan naar FTD. Sinds 2010 loopt een grootschalig onderzoek. Dankzij de donatie van het Amsterdamse Bos Golf kan het onderzoek verder uitgevoerd worden en kan vastgesteld worden welke genetische factoren een rol spelen bij het krijgen van de ziekte.

Bedrijven en individueel

Het wordt de tiende editie van het Amsterdamse Bos Golf dat de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn (inclusief Ronde Venen) organiseert. Amsterdamse Bos Golf nodigt bedrijventeams uit de regio rond het Amsterdamse Bos uit om deel te nemen met een flight van vier personen. Maar ook individuele golfers kunnen meedoen. Het toernooi wordt gezien als een uniek relatiebeheer evenement in de regio. Inspanning wordt gecombineerd met ontspanning en verrassing met culinair genieten. Inschrijven kan via de website www.amsterdamsebosgolf.nl. Het aantal flights is beperkt, dus wie het eerst komt, golft ook het eerst. Na gedane arbeid, is het nog beter eten en drinken! Een exquise diner zal de tongen letterlijk in beweging brengen. De golfdag wordt afgesloten met een exquise diner en een gezellige veiling van enkele hoogstaande diensten en prachtige producten. Kortom een geweldige dag voor een geweldig goed doel.

Foto: Leden van de Rotary Club maaien grascirkels voor aanleg van de golfbaan in het Amsterdamse Bos.