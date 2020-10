De Ronde Venen – In heel Nederland zijn in oktober de Brandpreventieweken. Ieder jaar wordt dan voorlichting over brandveiligheid gegeven om slachtoffers van woningbrand te voorkomen. Dit jaar staat in het teken van ‘Rookmelders redden levens!’. Driekwart van de Nederlanders heeft al rookmelders in huis. Belangrijk, want als je slaapt dan ruik je niets. Dus ook geen rook als er in je huis brand ontstaat. Daarom zijn werkende rookmelders van levensbelang!

Juiste plaats

Niet alleen de hoeveelheid rookmelders is van belang, ook de juiste plaatsing en het testen van je rookmelders is van levensbelang. Heb jij al eens getest of je jouw rookmelders in elke kamer van je huis kunt horen? Zorg dat de rookmelder in originele staat blijft, stofvrij is en een werkende batterij heeft of is aangesloten op netstroom. Dit en meer leer je de komende maand tijdens de Brandpreventieweken. Niet voor niets is een werkende rookmelder op elke verdieping van een nieuwbouwwoning verplicht en vanaf juli 2022 ook voor bestaande woningen. Test vandaag nog of jouw rookmelder thuis werkt. Het kan jouw leven en dat van jouw huisgenoten redden!

Informatie

Op de website www.rookmelders.nl vind je informatie over nut, noodzaak, soorten en plaatsing van rookmelders. In bouwmarkten in Nederland komen displays van een brandweerman te staan met meer informatie. Daar kan je ook rookmelders kopen. Volg Veiligheidsregio Utrecht op Facebook en Instagram om regelmatig tips te ontvangen en om te zien wanneer ons volgende Webinar over rookmelders is. Heb je vragen? WhatsApp VRU brandweer op 06 12 95 85 99, bel 088 878 1000 of mail voorlichting@vru.nl. Zo vergroot je eenvoudig de brandveiligheid thuis. De VRU is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Zij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Zij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter. Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl/utrecht.